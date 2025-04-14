В Доме книги и Петропавловской крепости откроются новые туристические информационные центры

Всего в Петербурге будет работать 14 точек Городское туристско-информационное бюро расширяет сеть информационных пунктов в Санкт-Петербурге, впервые открывая павильоны в Доме книги и Петропавловской крепости.
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