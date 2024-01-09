Педагог из Кинешмы помогла актёру «Бременских музыкантов» с подготовкой к фильму

Вокалом с исполнителем роли юного Трубадура занималась руководитель студии «Верные друзья».Роль юного Трубадура в только что вышедшем на экраны страны фильме «Бременские музыканты» сыграл 10-летний Мирон Проворов из Рыбинска.
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