Территории возле Центрального московского ипподрома, станции Трикотажная МЦД-2 и нового пешеходного моста на Болотной набережной вошли в число участков, где в 2026 году убирали воздушные линии под землю.
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