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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» уволил Абаскаля, «Байер» впервые выиграл Бундеслигу, поражения «Ливерпуля» и «Арсенала», «Динамо» проиграло «Уралу», победы Шевченко и Халили в масс-старте и другие новости

1. «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Клуб заплатит испанцу 850 тысяч евро за расторжение контракта, пишет Иван Карпов.

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