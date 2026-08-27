«11 млрд кубометров уже не собрать» - Нидерланды не успевают подготовить газовые резервы к зиме

Gasunie признала цель недостижимой Нидерланды уже не смогут довести запасы газа в подземных хранилищах до уровня, который национальный оператор Gasunie считает необходимым для уверенного прохождения экстремально холодной зимы.
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