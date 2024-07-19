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Новые правила и запреты для пенсионеров, доживших до 70 лет

Новые правила и запреты для пенсионеров, доживших до 70 лет

Новые правила и запреты для пенсионеров, доживших до 70 лет Юлия ЧелкановаСогласно информации, полученной от пенсионного консультанта Анастасии Киреевой, с 12 июля пожилые люди, достигшие 70-летнего возраста, смогут воспользоваться новой льготой.

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Комментарии
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вс
владимир сергеев
дА  ПРИБАВИЛИ  8. ТЫС К ПЕНСИИ , МНЕ 80 ЛЕТ
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12 час.
Ed
ВНИМАНИЕ! Это типовой вариант провокации-мошенничества. Поскольку ничего из вышесказанного не соответствует действительности, то пенсионер, поверив в этот бред, начнет бомбить пенсионный фонд требованиями разъяснений или даже заявлениями в суд. А тут нарисуются помощнички, которые за нехилую мзду начнут якобы помогать, без гарантий результата. Вот и вся бизнес идея, поскольку пенсионер, в таком возрасте,  это уже не очень  острого ума человек, то  бабки организаторам в итоге свалятся весьма нехилые, одновременно с увеличением антироссийских настроений. Две цели одним махом! Раньше такой же текст распространялся на 80 лет, но видимо объемы поступлений хиловатые, нужно больше - появилась цифра 70! Не ловитесь на эту хрень!
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12 час.
E
Ed
Авторов таких постов на нары бы! И срочно!  Это антигосударственная деятельность! К сожалению, пока не сгорит  дом охраны, она, доблестная охрана, своим задом и извилинами не пошевелит!
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12 час.

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