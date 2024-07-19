Новые правила и запреты для пенсионеров, доживших до 70 лет

Ed

ВНИМАНИЕ! Это типовой вариант провокации-мошенничества. Поскольку ничего из вышесказанного не соответствует действительности, то пенсионер, поверив в этот бред, начнет бомбить пенсионный фонд требованиями разъяснений или даже заявлениями в суд. А тут нарисуются помощнички, которые за нехилую мзду начнут якобы помогать, без гарантий результата. Вот и вся бизнес идея, поскольку пенсионер, в таком возрасте, это уже не очень острого ума человек, то бабки организаторам в итоге свалятся весьма нехилые, одновременно с увеличением антироссийских настроений. Две цели одним махом! Раньше такой же текст распространялся на 80 лет, но видимо объемы поступлений хиловатые, нужно больше - появилась цифра 70! Не ловитесь на эту хрень!