В Ульяновской области участники преступного сообщества признаны виновными в незаконных производстве и сбыте немаркированной продукции

Собранные следственными органами СК России по Ульяновской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 8 участников преступного сообщества, которые с учетом роли каждого признаны виновными в участии в преступном сообществе (ст.
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