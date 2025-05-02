Новая небольшая модель искусственного интеллекта Ai2 превосходит аналогичные по размеру модели от Google и Meta

Похоже, наступила неделя маленьких моделей ИИ. В четверг Ai2, некоммерческий исследовательский институт ИИ, выпустил Olmo 2 1B, модель с 1 миллиардом параметров, которая, по утверждению Ai2, превосходит аналогичные модели от Google, Meta и Alibaba по нескольким показателям.