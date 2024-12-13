Не может забыть прежнюю любовь? Селена Гомес отложила свою помолвку из-за Бибера

Соперница Селены отреагировала на ее обручение. Селена Гомес со своим женихом LEGION-MEDIAСелена Гомес огорчила своих фанатов, хотя на днях стало известно о ее помолвке с Напомним, Бибер был первой любовью Гомес.
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