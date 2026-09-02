Воскресные хлеб-соль, кокошники уже в прошлом - «Динамо» отказалось от трансферов прилетевших из Бразилии игроков. Вернут Захаряна?

Московское «Динамо» отказалось от переходов крайнего нападающего «Ботафого» Матеуса Мартинса и нападающего «Фламенго» Гонсало Платы, прибывших в Москву в минувшее воскресенье, говорится в заявлении пресс-службы «бело-голубых».
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