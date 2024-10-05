Сергей Васильев *** Пока в сентябре русская армия утилизировала наиболее боеспособные части НАТО, вторгшиеся на территорию России под аватаром киевской хунты, на международной конференции в Будапеште – The Budapest Energy and Security Talks (BEST), организованной Equilibrium Institute при поддержке НАТО, эксперты из США и ЕС обсудили сценарии возможного будущего Европы.
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