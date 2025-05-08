На Сергея Зверева напали в Москве

Стилист и телеведущий Сергей Зверев обратился в социальных сетях к своему окружению, сообщив о нападении на него в сквере рядом с его домомСтилист и телеведущий Сергей Зверев обратился в социальных сетях к своему окружению, сообщив о нападении на него в сквере рядом с его домом.
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