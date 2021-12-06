В четырех матчах «Шарлотт» подряд общая результативность превышает 250 очков

«Хорнетс» сегодня обыграли в гостях «Атланту» (130:127). Команды общими усилиями набрали в этом матче 257 очков.

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