На Смоленщине молодожёны пришли на выборы

Алексей и Ксения Токины признались, что выборы - их первый совместный шаг в семейной жизни. В Смоленской области завершился второй день голосования по выборам депутатов представительных органов власти первого созыва в 25 муниципальных округах.
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