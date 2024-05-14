Замаскированная "Рапира" уничтожает солдат ВСУ на донецком направлении

Серьезный урон группировке ВСУ нанесли наши военные на донецком направлении - более 500 боевиков, два танка Leopard, десятки автомобилей и самоходных гаубиц были уничтожены штурмовыми отрядами при поддержке артиллерии за последние сутки.
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