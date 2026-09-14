Мужчины сфотографировались и очень собой довольны

Мужчины в нестандартных ситуациях способны на самые неожиданные поступки — это известно давно. К тому же почти каждый представитель сильного пола искренне верит в собственную неотразимость и при любой возможности старается запечатлеть себя любимого.
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