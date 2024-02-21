Для Челябинска закупят 168 новых троллейбусов «Синара». Фото

Для Челябинска в рамках модернизации транспортной сети закупят 168 новых троллейбусов «Синара». Об этом сообщил начальник управления транспортной инфраструктуры и земельных отношений минтранспорта региона Александр Сухоруков.
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