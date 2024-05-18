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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Команда специалистов OpenAI по защите человечества от угроз, связанных с ИИ, пр...

Команда специалистов OpenAI по защите человечества от угроз, связанных с ИИ, пр...

Команда специалистов OpenAI по защите человечества от угроз, связанных с ИИ, просуществовала менее годаУход из OpenAI одного из основателей этого стартапа Ильи Суцкевера, как поясняет CNBC, стал одной из причин распада команды специалистов по управлению долгосрочными рисками, связанными с внедрением искусственного интеллекта.

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