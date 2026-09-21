В Туле зазвучали сирены ракетной опасности утром

В Тульской области ночью 21 сентября объявили ракетную опасность, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. На улицах зазвучали сирены.
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