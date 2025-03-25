Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Астраханской области приняли участие в донорской акции

Более 30 сотрудников Управления по вопросам миграции региональной полиции поддержали донорскую акцию, организованную государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Областной центр крови».
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