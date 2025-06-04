Тарифы Трампа: восстановление металлургии США займет десятилетие

Повышение Трампом пошлин на импорт стали до 50% стремится укрепить металлургию США. Однако эксперты предупреждают, что полное восстановление отрасли займет не менее десяти лет, что может негативно сказаться на американской экономике и вызвать ответные меры от ЕС.