Решение Владимира Зеленского уволить Александра Сырского с поста главкома ВСУ могло быть спровоцировано борьбой различных групп за контроль над многомиллиардными финансовыми потоками, направленными на украинские формирования, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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