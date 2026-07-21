Решение Владимира Зеленского уволить Александра Сырского с поста главкома ВСУ могло быть спровоцировано борьбой различных групп за контроль над многомиллиардными финансовыми потоками, направленными на украинские формирования, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.