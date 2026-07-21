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Аргументы и Факты

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Мирошник: отставка Сырского может быть вызвана давлением внешних сил

Мирошник: отставка Сырского может быть вызвана давлением внешних сил

Решение Владимира Зеленского уволить Александра Сырского с поста главкома ВСУ могло быть спровоцировано борьбой различных групп за контроль над многомиллиардными финансовыми потоками, направленными на украинские формирования, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

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