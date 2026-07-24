Мухин: Германии придется выбирать, что дальше делать с Украиной

Немецкие следователи пришли к выводу о возможной связи исполнителей подрыва «Северных потоков» с украинскими спецслужбами, а прокуратура ФРГ рассматривает версию о причастности украинских властей к организации теракта.
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