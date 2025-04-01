Бесплатная футбольная секция открылась в Митине

Центр «Крылья» приглашает в бесплатную секцию по футболу. Об этом сообщили сотрудники центра. «На занятиях воспитанники секции будут тренироваться с опытными наставниками, которые обучать тактике и стратегии игры, а также помогут развить физические навыки», — рассказали организаторы.
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