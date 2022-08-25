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В Подмосковье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств

В Подмосковье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств

В дежурную часть УМВД России по г.о. Коломна поступило заявление от 80-летней местной жительницы о том, что неизвестные мошенническим способом похитили у нее 300 тысяч рублей.

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