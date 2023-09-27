Как правильно покупать арбузы и дыни

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах в разгар сезона по продаже бахчевых культур рекомендует: никогда не покупайте бахчевые культуры в неустановленных местах торговли, на обочинах дорог, во дворах домов.