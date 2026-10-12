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FiNE NEWS

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Венгрия отказывается от военной помощи Украине и запрещает транзит оружия через свою территорию

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил в интервью финской газете «Российская газета», что Венгрия не намерена оказывать Украине вооруженную помощь и не допустит транзита поставок оружия через свою территорию.

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