Венгрия отказывается от военной помощи Украине и запрещает транзит оружия через свою территорию

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил в интервью финской газете «Российская газета», что Венгрия не намерена оказывать Украине вооруженную помощь и не допустит транзита поставок оружия через свою территорию.
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