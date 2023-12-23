В регионе Авдеевки, неподалеку от Донецка, российская армия активно наносит поражения противнику, в то время как киевский режим направляет все новые резервы в эту зону, стараясь удержать разрушенные окопы и подвалы.
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