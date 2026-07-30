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Аргументы недели

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Рукопожатие Москве и помощь Киеву: арифметика азербайджанской политики

Рукопожатие Москве и помощь Киеву: арифметика азербайджанской политики

Азербайджан продолжает делать неоднозначные шаги, которые трудно вписать в риторику о «стратегическом партнёрстве» и недавно нормализовавшихся отношениях с Москвой.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Чаще в Москву приглашайте да и на кредиты не скупитесь и авось подобреет!
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