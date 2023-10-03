«Роскосмос» назвал причину крушения станции «Луна-25»

Наиболее вероятная причина аварии станции «Луна-25» в том, что блок измерения угловых скоростей не смог правильно определить, какие команды выполнять в первую очередь, и передал бортовому комплексу управления «нулевые сигналы».
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