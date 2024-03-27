Сонный Джо в очередной раз позволил себе выпад в сторону русского лидера. Американский президент уже не знает, чем уколоть Россию.
БАЙДЕНУ НЕЙМЁТСЯ: ПРЕЗИДЕНТ США ВНОВЬ ОСКОРБИЛ ПУТИНА
Комментарии
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Лев Добрый
Деменция, чертовски плохая штука, но мерзавец Джо не понимает этого!😜👈👍🖕
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17 час.
САША ЛЕПАЕВ
че на убогого обижаться. мозгов нет. ходит на подпорках. он наверное забыл где находится в каком мире.скоро и по бумажке читать не сможет. это не президент сша. а манекен. которому в жопу вставили испорченный моторчик.
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17 час.
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