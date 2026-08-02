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Арагчи: переговоры с Оманом по судоходству в Ормузе почти завершены

Арагчи: переговоры с Оманом по судоходству в Ормузе почти завершены

Переговоры между Тегераном и Маскатом по вопросам судоходства в Ормузском проливе практически завершены, заявил глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи, 2 августа сообщается в его Telegram-канале.

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