Арагчи: переговоры с Оманом по судоходству в Ормузе почти завершены

Переговоры между Тегераном и Маскатом по вопросам судоходства в Ормузском проливе практически завершены, заявил глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи, 2 августа сообщается в его Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии