КВАДРАТУРА КРУГА Дело даже не в том, выполнит ли ЮАР решение так называемого «международного» уголовного суда, который выдал ордер на арест Владимира Путина.
Далекое и опасное путешествие в ЮАР
Комментарии
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Р
Роман
Если Россия не хочет ядерной войны из-за попытки ареста или покушения на президента, лететь в ЮАР однозначно не стоит!!!Гарантиям наглосаксов и гейевропы вообще верить нельзя!!!
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15 час.
Регина Толстоброва
Лететь туда опасно. Сейчас в мире так не спокойно.
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15 час.
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