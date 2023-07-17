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Далекое и опасное путешествие в ЮАР

Далекое и опасное путешествие в ЮАР

КВАДРАТУРА  КРУГА Дело даже не в том, выполнит ли ЮАР решение так называемого «международного» уголовного суда, который выдал ордер на арест Владимира Путина.

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Комментарии
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Роман
Если  Россия не хочет ядерной войны из-за попытки ареста или покушения на президента, лететь в ЮАР однозначно не стоит!!!Гарантиям наглосаксов и гейевропы вообще верить нельзя!!!
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15 час.
Регина Толстоброва
Лететь туда опасно.  Сейчас в  мире так не спокойно.
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15 час.

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