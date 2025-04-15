И.о. министра обороны ФРГ Борис Писториус сомневается в необходимости передачи Украине ракет Taurus

На Украине рано обрадовались заявлению будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможной передаче Киеву крылатых ракет Taurus, ничего еще не решено.
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