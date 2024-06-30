Гранатомёт, автомат Калашникова и четыре ружья: схроны с оружием нашли в Алматы

28 июня департамент КНБ по Алматы обнаружил два схрона с оружием, передаёт inАlmaty.kz. Во время обысков изъяли гранатомёт, автомат Калашникова, винтовка, четыре ружья, два пистолета, дымовая граната и 248 боеприпасов различного калибра.