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Гранатомёт, автомат Калашникова и четыре ружья: схроны с оружием нашли в Алматы

Гранатомёт, автомат Калашникова и четыре ружья: схроны с оружием нашли в Алматы

28 июня департамент КНБ по Алматы обнаружил два схрона с оружием, передаёт inАlmaty.kz. Во время обысков изъяли гранатомёт, автомат Калашникова, винтовка, четыре ружья, два пистолета, дымовая граната и 248 боеприпасов различного калибра.

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