Политика как она есть

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Почему мечты Эрдогана о «Великом Туране» обречены на провал

Почему мечты Эрдогана о «Великом Туране» обречены на провал

В последние годы Турецкая Республика уверенно заняла свою нишу в российском информационном пространстве.

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Серж Южанин
Владимир Eвтушенко
Не надо приписывать лживые слова Петру.
Серж Южанин
Владимир Соловьев
Россияне рискуют, покупая себе жильё в Турции.
Александр Фоменко
Это далеко не так. Мечты Путина обречены на провал.
Владимир Eвтушенко
Мечты Путина осуществились давно - за него горой стоят 10% населения, которые владеют 80% всех богатств в стране.
Garry
Ты о чем КАКЛЯ???? о своем клоуне лучше расскажи
Александр Фоменко
Путин проиграл Эрдогану Карабах.
Владимир Eвтушенко
Не проиграл. А почему мы должны были идти на помощь Армении, которая проклинает Россию и готова лизать пятки США?
Виталий
А что тут делают хохлы? У себя уже и обсуждать нечего?
Garry
ты дурачок? сама Армения свою армию посылала в карабах?
Strannik Weid
Они передерутся между собой, кто туранестей из них. Понты для них важнее.
Garry
Почему??? у эрдогана просто НЕТ ДЕНЕГ НА ЕГО ХОТЕЛКИ.....
Влад Владимиров
"Стамбульский волк" давно уже, блин, переродился там в шакала...Когда еще в 2015 году от их подлянки там погиб наш пилот Олег Пешков... Я лично тогда возненавидел всеми фибрами этого усатого таракана... Всегда считал, что такие твари гораздо опаснее открыто лающих врагов.(((
Boris Voronin
Турки для России - ВСЕГДА были, есть и будут -ВРААМИ!!!... Исторический факт!!!

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