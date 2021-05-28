Почему мечты Эрдогана о «Великом Туране» обречены на провал

Политика как она естьПолитикаПочему мечты Эрдогана о «Великом Туране» обречены на провалВ последние годы Турецкая Республика уверенно заняла свою нишу в российском информационном пространстве.Вернуться к статье155НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСерж ЮжанинВладимир EвтушенкоНе надо приписывать лживые слова Петру.Серж ЮжанинВладимир СоловьевРоссияне рискуют, покупая себе жильё в Турции.АФАлександр ФоменкоЭто далеко не так. Мечты Путина обречены на провал.Владимир EвтушенкоМечты Путина осуществились давно - за него горой стоят 10% населения, которые владеют 80% всех богатств в стране.GGarryТы о чем КАКЛЯ???? о своем клоуне лучше расскажиАФАлександр ФоменкоПутин проиграл Эрдогану Карабах.Владимир EвтушенкоНе проиграл. А почему мы должны были идти на помощь Армении, которая проклинает Россию и готова лизать пятки США?ВиталийА что тут делают хохлы? У себя уже и обсуждать нечего?GGarryты дурачок? сама Армения свою армию посылала в карабах?Strannik WeidОни передерутся между собой, кто туранестей из них. Понты для них важнее.GGarryПочему??? у эрдогана просто НЕТ ДЕНЕГ НА ЕГО ХОТЕЛКИ.....Влад Владимиров"Стамбульский волк" давно уже, блин, переродился там в шакала...Когда еще в 2015 году от их подлянки там погиб наш пилот Олег Пешков... Я лично тогда возненавидел всеми фибрами этого усатого таракана... Всегда считал, что такие твари гораздо опаснее открыто лающих врагов.(((BVBoris VoroninТурки для России - ВСЕГДА были, есть и будут -ВРААМИ!!!... Исторический факт!!!Комментировать
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