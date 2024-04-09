Врач Рябков: закаливание холодной водой без подготовки может привести к инфаркту

Закаливание призвано укреплять организм человека, делая его более устойчивым к внешним факторам. Но, чтобы сократить частоту визитов к врачам, а не нанести вред здоровью, важно подходить к этому грамотно.
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