WSJ: Байден не успеет потратить на Украину обещанные миллиарды

Американский президент Джо Байден не успеет использовать миллиарды долларов в распоряжении администрации выделенные на вооружение Украины до своего ухода с поста главы США, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой американских чиновников.
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