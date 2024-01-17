Салат из свежей капусты – едва ли не самый популярный гарнир к котлетам в простых столовых. В действительности, этот салат отлично сочетается с большинством мясных блюд, да и сам по себе салат может быть отличным вариантом для легкого перекуса.
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