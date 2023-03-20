На севере Красноярского края полицейские совместно с общественным советом присоединились к акции «Пожилой человек»

Во время встречи с пожилыми людьми многоквартирных домов сотрудники полиции рассказали о распространенных способах обмана, как распознать злоумышленников и какие первоочередные меры необходимо предпринять, чтобы не стать их жертвами.
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