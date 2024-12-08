Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Старовойт намекнул на причины, по которым Смирнова сняли с должности губернатора Курской области

Старовойт намекнул на причины, по которым Смирнова сняли с должности губернатора Курской области

Царьград Roman Naumov/Globallookpress В частично оккупированной врагом Курской области серьёзные кадровые перестановки: накануне президент России Владимир Путин принял отставку Алексея Смирнова и назначил врио губернатора региона Александра Хинштейна.

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