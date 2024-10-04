Ганзейский когг. История продолжается

«Псалтирь Латрелла», 1325–1335 гг. Очень условное изображение средневекового судна. Британская библиотека, Лондон Как после прохождения корабля,идущего по волнующейся воде,невозможно найти следа,ни стези дна его в волнах.
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