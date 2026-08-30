Максим Ликсутов рассказал о 20 тыс. находок в московском транспорте

Максим Ликсутов сообщил, что этим летом в московском транспорте оставлено более 20 тыс. предметов, среди которых зонты, музыкальные инструменты и сувениры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Украина передаст ...
- "О Пугачёвой гово...
- ВД Житель Троицка по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым