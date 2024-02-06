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Британскому министру пришлось отвечать на вопрос, почему Лондон передал Украине только 14 танков «Челленджер 2»

Британскому министру пришлось отвечать на вопрос, почему Лондон передал Украине только 14 танков «Челленджер 2»

В Британии начали обсуждать вопрос, связанный с передачей Украине танков «Челленджер 2». Напомним, что несколько месяцев назад 14 таких танков Лондон передал вооружённым силам Украины, и к настоящему моменту те потеряли уже как минимум 2 таких танка (судя по кадрам с мест боевых действий).

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