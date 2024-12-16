Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в разговоре с РИА Новости назвал постоянное введение Евросоюзом санкций против России "безумием" и "государственным переворотом" против европейской промышленности.
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