Только депортация: подросток из Узбекистана кошмарит стариков и выкладывает видео в соцсети

ninikooo Митусова

Читаешь новости о « подвигах ушлепков- мигрантов и кажется, что сводки с СВО - не такие страшные. Может потому что мы верим в своих ребят и в их победу?! Но эти отморози- чудовища один хуже другого!!! Это порождение ада- в них нет ничего человеческого! Зачем их сюда завозят?! Им место всем в тюрьме. Когда закончится эта « внутрення война»?! Когда их всех депортируют и снимут с нашей шеи?! Пусть Затулинв, Хуснуллины, Нигматуллины, Голиковы и Иже с ними теперь возглавляют депортацию их безвозвратно на их родины, лишением купленного гражданства РФ и лишением всех социальных выплат. Пусть убираются все- от мала до стара. Обойдемся мы без них, сколько они еще должны вбить, искалечить и изнасиловать россиян и россиянок, чтобы их выгнали из страны?!