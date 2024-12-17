Avia.pro - СМИ Молодой иноземец Джонни ежедневно прикалывается над пенсинерами, записывает это на камеру и выкладывает в сеть.
Только депортация: подросток из Узбекистана кошмарит стариков и выкладывает видео в соцсети
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Юрий Зубков
КОЛОНИЯ с последующей депортацией!!!
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16 час.
ninikooo Митусова
Читаешь новости о « подвигах ушлепков- мигрантов и кажется, что сводки с СВО - не такие страшные. Может потому что мы верим в своих ребят и в их победу?! Но эти отморози- чудовища один хуже другого!!! Это порождение ада- в них нет ничего человеческого! Зачем их сюда завозят?! Им место всем в тюрьме. Когда закончится эта « внутрення война»?! Когда их всех депортируют и снимут с нашей шеи?! Пусть Затулинв, Хуснуллины, Нигматуллины, Голиковы и Иже с ними теперь возглавляют депортацию их безвозвратно на их родины, лишением купленного гражданства РФ и лишением всех социальных выплат. Пусть убираются все- от мала до стара. Обойдемся мы без них, сколько они еще должны вбить, искалечить и изнасиловать россиян и россиянок, чтобы их выгнали из страны?!
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14 час.
Alex Nемо
Родителей и всех членов семейства депортировать немедленно с дактилоскопией и без права въезда на территорию РФ пожизненно. А самого урода только на зону и на максимальный срок, по отбытию (без учёта срока в пребывания в СИЗО, как часто делают для мигрантов - СИЗО засчитывают в срок отбытия наказания) - депортация без права возвращения в РФ пожизненно. Вообще для мигрантов совершивших преступление любого уровня на территории РФ депортация должна быть автоматической и без права въезда в РФ для всей семьи пожизненно (дактилоскопия подразумевается).
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13 час.
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