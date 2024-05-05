В Крыму продолжаются поиски пропавших без вести в Чёрном море срочников из Северной Осетии

В Крыму произошёл инцидент с пропажей трех военнослужащих-срочников из Северной Осетии. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло выразил озабоченность по поводу происшествия и заверил, что власти делают всё возможное для поиска пропавших.
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