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В Крыму продолжаются поиски пропавших без вести в Чёрном море срочников из Северной Осетии

В Крыму продолжаются поиски пропавших без вести в Чёрном море срочников из Северной Осетии

В Крыму произошёл инцидент с пропажей трех военнослужащих-срочников из Северной Осетии. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло выразил озабоченность по поводу происшествия и заверил, что власти делают всё возможное для поиска пропавших.

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