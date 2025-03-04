Да, этого не могло не случиться. «Грязная» выходка Дональда Трампа, который посмел непочтительно говорить с самим Владимиром Зеленским, возмутила и оскорбила всю Украину.
О самом мощном ударе по США за всю историю… Теперь Трамп сдастся?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
"Просроченый" пинка получил!
Ответить
22 час.
Константин Самарин
Изюминкой в этой истории стало то, что буквально на следующий день Haltbakk bunkers убрало это заявление со страниц своего сайта, и продолжило исправно снабжать судаВМС США топливом.
Ответить
19 час.
ИО
Иосиф Окулист
Похож на мужика, который пукнул на собрании, зажал себе нос, и вертит головой в поисках того кто это сделал.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии