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О самом мощном ударе по США за всю историю… Теперь Трамп сдастся?

О самом мощном ударе по США за всю историю… Теперь Трамп сдастся?

Да, этого не могло не случиться. «Грязная» выходка Дональда Трампа, который посмел непочтительно говорить с самим Владимиром Зеленским, возмутила и оскорбила всю Украину.

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Комментарии
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Eduard
&quot;Просроченый&quot; пинка получил!
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22 час.
Константин Самарин
Изюминкой в этой истории стало то, что буквально на следующий день Haltbakk bunkers убрало это заявление со страниц своего сайта, и продолжило исправно снабжать судаВМС США  топливом.
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19 час.
ИО
Иосиф Окулист
Похож на мужика, который пукнул на собрании, зажал себе нос, и вертит головой в поисках того кто это сделал.
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6 час.
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