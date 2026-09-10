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Строительство 21 века

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Как спасти прикипевшие резьбовые соединения: личный опыт и рабочие методы

Как спасти прикипевшие резьбовые соединения: личный опыт и рабочие методы

Работа с автомобилями на протяжении полутора десятков лет научила меня одному простому правилу: рано или поздно каждая гайка, каждый болт, который не трогали годами, превращается в маленькую проблему.

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