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ГАЗ Vs Volkswagen: как автозавод борется за интересы России

ГАЗ Vs Volkswagen: как автозавод борется за интересы России

Простаивающие мощности контрактной сборки на 140 тыс. легковых автомобилей в год, 3 тыс. потерянных рабочих мест и 15,6 млрд рублей убытков — так с остановкой производства в Нижнем Новгороде закончилось 11-летнее сотрудничество ГАЗа и Volkswagen.

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