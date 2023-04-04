ГАЗ Vs Volkswagen: как автозавод борется за интересы России

Простаивающие мощности контрактной сборки на 140 тыс. легковых автомобилей в год, 3 тыс. потерянных рабочих мест и 15,6 млрд рублей убытков — так с остановкой производства в Нижнем Новгороде закончилось 11-летнее сотрудничество ГАЗа и Volkswagen.